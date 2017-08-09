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Захарченко передумав створювати "Малоросію"

22:19, сьогодні 4204 Читать новость на русском
Захарченко передумав створювати
Захарченко передумав створювати "Малоросію" / Getty images

Лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що відмовляється від ідеї створити державу під назвою "Малоросія".

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

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За словами Захарченка, "Малоросії" не буде, оскільки сама назва "викликала у багатьох відторгнення".

Уже зараз можна сказати, що назви "Малоросія" не буде, оскільки вона викликає у багатьох відторгнення,
– уточнив бойовик, зазначивши, що з цього питання надійшло "багато цікавих, різноманітних пропозицій і коментарів".

Водночас ватажок терористів каже, що ідея "перезаснування держави, яка втягнута у глибоку економічну і політичну кризу, отримала широку підтримку".

Нагадаємо, 18 липня ватажок бойовиків самопроголошеної "ДНР" оголосив про створення міфічної держави під назвою "Малоросія", яка, за його словами, мала стати правонаступницею України. Столицею нової "держави" мав стати окупований Донецьк, а державним прапором – "прапор Богдана Хмельницького".

Теги: Новини України Війна на Донбасі "Малоросія" Захарченка Тероризм
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