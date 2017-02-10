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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Захарченко планує почати наступ за "Гіві"

13:15, сьогодні 5058 Читать новость на русском
Але хто вірить Захарченку
Але хто вірить Захарченку / Getty images

Ватажок так званої "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко стверджує, що бойовики будуть готуватися до помсти за терориста Михайла Толстих, більш відомого як "Гіві".

Таку заяву він зробив під час церемонії прощання з бойовиком, повідомляють "Новини Донбасу".

"Нас змушують помститися за Михайла, почати наступ. Це зрив Мінських угод. Але це наступ буде абсолютно непродуманим, тому ми будемо готуватися, а за "Гіві" ми в будь-якому разі помстимося", – заявив очільник так званої "ДНР".

За його словами, він сам ухвалить рішення, коли наступати.

"Нас тут мільйони. Спробуйте нас всіх перебити", – додав Захарченко.

Читайте також: Захарченко відреагував на ліквідацію "Гіві": Ми будемо вбивати українців

Нагадаємо, уранці 8 лютого з'явилася інформація, що внаслідок теракту загинув бойовик Михайло Толстих, більш відомий як "Гіві".

Терористи у вбивстві звинувачують українську владу, а саме Зоряна Шкіряка.

За попередніми результатами "розслідування", загибель бойовика відбулася в результаті атаки з вогнемета "Джміль", який є на озброєнні лише російської армії.

10 лютого Донецьк провів на той світ лідера кримінального угруповання "Сомалі".

Теги: Політика Україна Вбивство "Гіві" Війна на Донбасі Новини Донецька Мінські домовленості
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