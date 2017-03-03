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Захарченко поділився божевільними планами щодо трансляції сепаратиських каналів

15:30, сьогодні 1820 Читать новость на русском
Божевільна ідея Захарченко
Божевільна ідея Захарченко / 24 Канал

Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність транслювати телеканали "республіки" на територію кількох областей України.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Зараз йде телеміст, який покаже в прямому ефірі підключення передавача, він забезпечить впевнений сигнал на тимчасово окуповану територію Донецької області, а також Дніпропетровську, Харківську (області – "24"). Запускаємо процес. Можете привітати нас. Тепер стійкий сигнал буде добивати до Харкова, Дніпропетровська, частково Херсона", – заявив Захарченко.

Раніше комісія при Міністерстві інформаційної політики України затвердила план з будівництва декількох вишок на південному сході країни для відновлення українського мовлення на тимчасово окупованих територіях.

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Теги: Україна Війна на Донбасі ЗМІ Тероризм
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