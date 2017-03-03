Захарченко поділився божевільними планами щодо трансляції сепаратиських каналів

Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність транслювати телеканали "республіки" на територію кількох областей України.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Зараз йде телеміст, який покаже в прямому ефірі підключення передавача, він забезпечить впевнений сигнал на тимчасово окуповану територію Донецької області, а також Дніпропетровську, Харківську (області – "24"). Запускаємо процес. Можете привітати нас. Тепер стійкий сигнал буде добивати до Харкова, Дніпропетровська, частково Херсона", – заявив Захарченко.

Раніше комісія при Міністерстві інформаційної політики України затвердила план з будівництва декількох вишок на південному сході країни для відновлення українського мовлення на тимчасово окупованих територіях.

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