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Захарченко розповів про ворогів і несподіваних "друзів" "ДНР"

20:07, сьогодні 297 Читать новость на русском
Захарченко скаржиться на ворогів
Захарченко скаржиться на ворогів "ДНР" / Новинарня

На непідконтрольній Україні території Донецької області "є маса людей, які не підтримують ідею "Донецької народної республіки".

Про це в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів заявив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляють "Новости Донбасса".

Є затяті вороги, які цього практично не приховують. Є вороги, що ховаються. Не забувайте, у нас відбувається громадянська війна. У нас територія не тільки розділена на дві частини, а взагалі – країна повністю. СБУ, знаючи це, в стані здійснювати певні операції, що вони в принципі і роблять,
– сказав Захарченко.

Він при цьому запевнив, що співробітники українських спецслужб нібито часто стають на сторону "ДНР". Також, за словами Захарченка, "ДНР" підтримують у багатьох українських містах.

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Є ті, хто співчувають, у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпропетровську та Одесі. Є рідні і близькі, брати і сестри, які зараз живуть на окупованій території. Для них це не співчуття, а боротьба. У розклеюванні листівок. Є маса речей, які вони роблять, я не все можу розповідати,
– розповів ватажок терористів.

Теги: Україна Війна на Донбасі Тероризм СБУ
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