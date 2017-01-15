Захарченко заявив про гарантію безпеки для Савченко

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що готовий забезпечити народному депутату України Надії Савченко безпеку в разі її приїзду в Донецьк на переговори.

Про це повідомляє "Новости Донбасса".

Ми гарантовано можемо забезпечувати безпеку людині і будь-якій делегації, які до нас приїдуть. Але я не думаю, що Савченко може забезпечити безпеку в Києві. Савченко потрібно зустрічатися тут,

– сказав Захарченко.

Водночас він заявив, що планує винести на розгляд "народної ради" питання амністії учасників конфлікту на Донбасі.

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"Я, напевно, вийду з ініціативою на "народну раду": нехай вона розглядає амністію жителів "ДНР", які не здійснювали військових злочинів. Таким чином ми не порушуємо "Мінськ". Зверніть увагу: в мінських домовленостях прописана амністія, а хто її повинен оголошувати і на кого вона повинна поширюватися, не прописано", – сказав ватажок "ДНР".

Захарченко додав, що може розглянути і можливість амністії "деяких представників України, які не вчинили військових злочинів і не перебували в зоні АТО".

Нагадаємо, нардеп Надія Савченко планує і надалі зустрічатися з ватажками терористів. В одній зі своїх заяв вона сказала, що готова організувати таку зустріч у Києві.