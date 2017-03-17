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Захарченко згадав бурхливе святкування анексії Криму

04:48, сьогодні 28 Читать новость на русском
Ватажок
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко / Фото із соціальних мереж

Ватажок невизнаної "ДНР" Олександр Захарченко зізнався, що святкуючи анексію Криму, зламав своє ліжко.

Бойовик так зрадів "воз'єднанню", що почав трибати на ліжку, повідомляють "Новини Криму".

"Скажу вам чесно, я, затамувавши подих, стежив за кримським референдумом. Коли він відбувся, я стрибав на ліжку хвилин 10. Чесно сказати, зламав його. Але, саме в цей момент я розумів, що ми перемогли", – сказав терорист.

Читайте також: Як окупанти святкували з терористами анексію Криму: опубіліковані фото

Нагадаємо, 16 березня 2014 року у Криму відбувся незаконний референдум, а 18 березня Росія включила анексований півострів до складу Федерації.

Теги: Україна Війна на Донбасі Анексія Криму Тероризм
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