Захарченко знову лякає наступом на Київ

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що у випадку "нападу" української армії на "республіку", армія "ДНР" захопить Київ.

Про це повідомляє "Остров".

За словами Захарченка, терористи готові до переговорів з офіційним Києвом "вже не один місяць".

"Ситуація для Петра Олексійовича Порошенка насправді критична. І єдиний спосіб уникнути певних проблем і в економіці, і в політичному житті України – це розв'язання конфлікту тут, на території Донбасу, на території "Донецької народної республіки", – заявив він.

Також бойовик заявив, що так звана "ДНР" останні місяці очікує "повномасштабного наступу" ЗСУ. Якщо це станеться, то бойовик обіцяє захопити Київ.

Наступного разу ми будемо, швидше за все, розмовляти в Україні про Україну, в Києві. Тому чекаємо: "ласкаво просимо", "зустрінемо", "приїдемо", "поговоримо",

– сказав Захарченко.

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Нагадаємо, 17 жовтня 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив офіційний Київ і Президента України в причетності до вбивства бойовика Арсена Павлова ("Мотороли") і заявив, що "Порошенко оголосив війну".