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Захарченку подзвонили з Москви, – журналіст пояснив, чому Джигурду позбавили громадянства "ДНР"

02:13, сьогодні 862 Читать новость на русском
Микита Джигурда
Микита Джигурда / Соцмережі

Відомий російський журналіст Володимир Голишев вважає, що лідеру так званої "ДНР" Олександру Захарченку наказали з Москви забрати паспорт у одіозного російського актора Микити Джигурди, оскільки громадянство останнього могло мати негативні наслідки.

Таку думку він висловив у коментарі виданню "Обозреватель".

"Громадянин молодої республіки "ДНР" – це бомба уповільненої дії. Зрозуміло, Захарченко подзвонили з Москви і сказали:" Ти що накоїв, ідіоте?" Йому відвантажили стусана, і той побіг забирати у Джигурди паспорт", – пояснив Голишев.

Читайте також: "ДНР" – це частина України, – Джигурда пояснив, чому бойовики позбавили його "громадянства"

Нагадаємо, 11 березня російський актор і співак Микита Джигурда написав заяву на отримання громадянства так званої "ДНР".

Згодом стало відомо, що він усе ж отримав такий "паспорт", проте вже 14 березня ватажок псевдореспубліки Олександр Захрченко заявив, що сталася помилка, та позбавив громадянства фрік-артиста.

Теги: LifeStyle Україна Новини Донецька Війна на Донбасі Новини Росії Україна-Росія журналісти
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