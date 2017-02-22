Захарова грубо зреагувала на пропозицію Клімкіна щодо повноважень Росії

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відповіла на заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Клімкін запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН, пише "ТАСС".

Хочеться відповісти йому однією порадою: спочатку потрібно навести лад у себе вдома, там все налагодити, там вирішити всі питання, а потім вже братися за поліпшення роботи міжнародних механізмів. Поки міжнародні механізми без Климкіна і так працюють непогано,

– заявила Захарова.

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Також вона поскаржилася, що "внутрішніми проблемами" Києва "зараз змушене займатися все міжнародне співтовариство". Захарова недипломатично заявила, що коли Київ вирішить свої проблеми, "тоді його (Клімкіна) думку можна буде заслухати і з інших питань".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін озвучив український план реформування Ради безпеки ООН. Зокрема, пропонується заборонити право ветувати рішення Радбезу тим країнам, які є учасником конфлікту.