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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Захарова грубо зреагувала на пропозицію Клімкіна щодо повноважень Росії

13:06, сьогодні 725 Читать новость на русском
Марія Захарова
Марія Захарова / ria

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відповіла на заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Клімкін запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН, пише "ТАСС".

Хочеться відповісти йому однією порадою: спочатку потрібно навести лад у себе вдома, там все налагодити, там вирішити всі питання, а потім вже братися за поліпшення роботи міжнародних механізмів. Поки міжнародні механізми без Климкіна і так працюють непогано,
– заявила Захарова.

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Також вона поскаржилася, що "внутрішніми проблемами" Києва "зараз змушене займатися все міжнародне співтовариство". Захарова недипломатично заявила, що коли Київ вирішить свої проблеми, "тоді його (Клімкіна) думку можна буде заслухати і з інших питань".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін озвучив український план реформування Ради безпеки ООН. Зокрема, пропонується заборонити право ветувати рішення Радбезу тим країнам, які є учасником конфлікту.

Теги: Новини Росії Політика ООН Павло Клімкін
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