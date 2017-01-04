Захід чекає від України компромісів щодо Росії, – посол

Захід чекає компромісів вже від України, не розуміючи, що консенсус з Росією неможливий.

Про це в коментарі "Обозревателю" заявив надзвичайний і повноважний посол України, старший консультант програми USAID "РАДА" Володимир Крижанівський.

Представники США і Європейського Союзу неодноразово наполегливо просили Україну піти на компроміс. І тепер стоїть питання: чи не махнули вони на нас рукою?,

– зазначив посол.

Крижанівський наголосив, що у багатьох країн Європи складне ставлення до українського питання.

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Наприклад, німецький бізнес хоче зняття санкцій. Міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр займає дуже обережну позицію. А позиція керівництва Австрії по відношенню до Росії в цілому навіть м'якша, ніж Німеччини,

– підсумував посол України.