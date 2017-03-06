Захід готує санкції проти окупантів українських підприємств на Донбасі

Як країни-члени ЄС, так і США не визнають захоплення українських підприємств на Донбасі з боку проросійських терористів.

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв у ефірі телеканалу "Інтер".

Мова йде насправді про захоплення, я б навіть сказав, про рейдерство з російської сторони, з боку російських бойовиків. Звичайно, це рейдерство жодної з цивілізованих країн світу не визнається. Ми вже сьогодні маємо чітку позицію і країн-членів ЄС, і США про невизнання – це перший етап. Другий етап – введення точкових санкцій проти тих власників і тих компаній, в тому числі російських, які можуть в перспективі стати власниками українських підприємств,

– наголосив він.

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Нагадаємо, з 1 березня терористи Донбасу встановили повний контроль над підприємствами окупованого регіону, які до цього часу працювали під української юрисдикцією. Крім того, бойовики запровадили там "тимчасові адміністрації".



У зв’язку з цим президент України Петро Порошенко вимагатиме додаткових санкцій щодо тих осіб, до яких перейде "управління" захопленими бойовиками підприємствами на Донбасі.