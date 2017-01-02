  • укр
  • рус
21:20
2 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 20:00: Скільки газу має Україна в підземних сховищах. Бунт в'язнів
Випуск новин
20:55, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Захід і Росія посилять тиск на Україну, підштовхуючи до виборів на Донбасі, – експерт

20:10, сьогодні 1032 Читать новость на русском
Україна повинна розмовляти на рівних із Заходом
Україна повинна розмовляти на рівних із Заходом / 24 Канал

2017 рік несе як і можливості, так і величезні ризики. Один з головних ризиків для України – взаємини між новою адміністрацією президента Дональда Трампа і Путіним. Крім того, це рік виборів у країнах ЄС, де є сильний запит на популістські праворадикальні сили.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський, коментуючи основні тенденції 2017 року.

Політолог нагадав, що в січні відбудеться інавгурація Дональда Трампа і буде сформована нова адміністрація. Як пишуть ЗМІ, посередником між США і Росією виступить екс-держсекретар США Генрі Кісінджер, який відомий, як ефективний переговорник.

Тут основний ризик, щоб таке налагодження стосунків двох найбільших країн світу не відбулося за рахунок національних інтересів України. Того ж питання Донбасу і, що дуже важливо, Криму. Ніхто не може виключати, що в обмін на спокій і мир на сході України Захід може просто забути про Крим. Закриють на це очі. Ніхто офіційно не визнаватиме, що він російський, але це будуть замовчувати і в політичному, і медіадискурсі,
– наголосив Постоловський.

На його думку, Україні потрібні асиметричні дії. Наприклад, якщо покращаться стосунки Росії і США, як противага зростанню могутності Китаю, то чому б нам не подумати про налагодження зовсім нових відносин з Китаєм? Адже Україна цікава для Піднебесної.

Водночас, говорить експерт, конфлікт на Донбасі продовжиться. Постоловський переконаний: Захід разом з Росією в лютому-березні буде тиснути на українську владу щодо надання ОРДЛО особливого статусу і проведення місцевих виборів.

Потрібно залишатися на своїх позиціях. Особливий статусу ОРДЛО – це прецедент, який може викликати ефект доміно. Сьогодні особливий статус Донбасу, а завтра цього захочуть у Закарпатті, Одесі чи Чернівцях. Тут багато залежатиме від президента, його політичної волі і розуміння історичного моменту,
– підкреслює політолог.

На переконання експерта, Україна повинна вже зрозуміти, особливо після того, як ми побачили політику ЄС щодо "безвізу" і референдум у Нідерландах, що в сучасному світі, де сьогодні формується новий порядок, говорять із самодостатніми і сильними.

"Поки ми самі не станемо такими, – а для цього є всі можливості, ресурси і людський потенціал, – і не почнемо говорити на рівних, з нами так також ніхто не говоритиме", – переконаний Сергій Постоловський.

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Росія у відповідь закриває у Москві англо-американську школу, де вчаться діти дипломатів.

Теги: Україна Політика Дональд Трамп Володимир Путін Війна на Донбасі Євросоюз
Джерело: 24 канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
сьогодні, 17:21 Вихідним присвячується: ТОП-9 серіалів, які можна передивлятись безкінечно
4097
сьогодні, 14:13 "Вата" дарма щодо Трампа радіє: новорічне послання від Діда Панаса
Дід Панас 3874
Як захистити печінку – це знадобиться кожному
1 січня, 17:33 Як захистити печінку – це знадобиться кожному
7832
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
1 січня, 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 3044
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1768
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Через обстріли окупантів українські війська зазнали чергових втрат
 1 серпня 2016 , 22:31
Частина населення вважає, що наші сподівання на ЄС – марні, – Бекешкіна
27 вересня 2016 , 20:13 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук