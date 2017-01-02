Захід і Росія посилять тиск на Україну, підштовхуючи до виборів на Донбасі, – експерт

2017 рік несе як і можливості, так і величезні ризики. Один з головних ризиків для України – взаємини між новою адміністрацією президента Дональда Трампа і Путіним. Крім того, це рік виборів у країнах ЄС, де є сильний запит на популістські праворадикальні сили.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський, коментуючи основні тенденції 2017 року.

Політолог нагадав, що в січні відбудеться інавгурація Дональда Трампа і буде сформована нова адміністрація. Як пишуть ЗМІ, посередником між США і Росією виступить екс-держсекретар США Генрі Кісінджер, який відомий, як ефективний переговорник.

Тут основний ризик, щоб таке налагодження стосунків двох найбільших країн світу не відбулося за рахунок національних інтересів України. Того ж питання Донбасу і, що дуже важливо, Криму. Ніхто не може виключати, що в обмін на спокій і мир на сході України Захід може просто забути про Крим. Закриють на це очі. Ніхто офіційно не визнаватиме, що він російський, але це будуть замовчувати і в політичному, і медіадискурсі,

– наголосив Постоловський.

На його думку, Україні потрібні асиметричні дії. Наприклад, якщо покращаться стосунки Росії і США, як противага зростанню могутності Китаю, то чому б нам не подумати про налагодження зовсім нових відносин з Китаєм? Адже Україна цікава для Піднебесної.

Водночас, говорить експерт, конфлікт на Донбасі продовжиться. Постоловський переконаний: Захід разом з Росією в лютому-березні буде тиснути на українську владу щодо надання ОРДЛО особливого статусу і проведення місцевих виборів.

Потрібно залишатися на своїх позиціях. Особливий статусу ОРДЛО – це прецедент, який може викликати ефект доміно. Сьогодні особливий статус Донбасу, а завтра цього захочуть у Закарпатті, Одесі чи Чернівцях. Тут багато залежатиме від президента, його політичної волі і розуміння історичного моменту,

– підкреслює політолог.

На переконання експерта, Україна повинна вже зрозуміти, особливо після того, як ми побачили політику ЄС щодо "безвізу" і референдум у Нідерландах, що в сучасному світі, де сьогодні формується новий порядок, говорять із самодостатніми і сильними.

"Поки ми самі не станемо такими, – а для цього є всі можливості, ресурси і людський потенціал, – і не почнемо говорити на рівних, з нами так також ніхто не говоритиме", – переконаний Сергій Постоловський.

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Росія у відповідь закриває у Москві англо-американську школу, де вчаться діти дипломатів.