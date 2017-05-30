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Захід вимагатиме від України компромісів, – експерт

07:03, сьогодні 1892 Читать новость на русском
Україна може стати розмінною монетою для Заходу, щоб стримати Росію
Україна може стати розмінною монетою для Заходу, щоб стримати Росію / 24 Канал

Україна – розмінна карта на світовій шахівниці. Не виключено, що питання України розглядатимуть у комплексі з Єменом і Сирією. Тому є великий ризик того, що Європа і США можуть почати тиск на Україну з тим, щоб офіційний Київ пішов на певні компроміси у врегулюванні військового конфлікту на Донбасі.

Таку думку сайту "24" озвучив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Експерт нагадує, що українські високопосадовці неодноразово говорили, що звільнення окупованих територій буде відбуватись мирним шляхом, а не силовим. А Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликає взагалі не вживати термін "окуповані території".

Всі уникають відповіді на питання щодо визнання Росії країною-агресором і самого факту військового конфлікту в Україні, який ініціював Кремль. Це тривожна симптоматика, яка свідчить про те, що західні країни втомилися від невизначеності нашої влади і вимагатимуть іти на поступки,
– говорить Снєгірьов.

За словами військового експерта, статистика свідчить, що кількість обстрілів на Донбасі трохи знизилася – до 24-30 за добу. Таким чином, вважає Дмитро Снєгірьов, Кремль хоче на тлі так званого тимчасового перемир’я звинуватити Україну в невиконанні Мінських домовленостей.

"Тоді у Москви буде карт-бланш апелювати до країн Заходу, як фактичних арбітрів, щодо скасування санкцій і тиску на владу Києва. Багато залежатиме від позиції України: чи спроможні ми вести власну політику, а не пасувати на задвірках великої політики", – зауважує політолог.

Дмитро Снєгірьов також не виключає, що питання України Захід розглядатиме в комплексі з Єменом і Сирією. За його словами, США і ЄС хочуть завадити Росії створити біполярний світ із різними центрами впливу.

Буде спроба мінімізувати вплив Росії на територіях за межами пострадянського простору. Щоб досягнути цього, Захід намагатиметься прибрати подразник, яким для Росії є конфлікт на Донбасі. Тому можуть віддати Україну в сферу впливу РФ, щоб унеможливити експансію Росії за межами країн СНД,
– говорить Снєгірьов.

Нагадаємо, 28 травня бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа. Також сильно постраждала лікарня – хворих евакуйовували просто під кулями. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав цей обстріл актом тероризму.

Раніше, під час саміту "Великої сімки" в Італії, де вперше взяв участь Дональд Трамп, у підсумковій декларації саміту G7 її лідери не виключають введення додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні. Тривалість санкцій проти Росії прив’язана до виконання нею зобов’язань у рамках Мінських угод.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Україна – Росія Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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