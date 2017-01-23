Західна ліберальна демократія показала свою безсилість, – експерт

Вибори в ключових країнах ЄС, які мають відбутися в 2017 році, вплинуть на зміну настроїв в Європарламенті. Якщо перемагатимуть праві сили, це пригнічуватиме і лібералів, і демократів, і впливатиме в цілому на всю конструкцію в ЄС, посилюватиме апатію, невпевненість, розчарування.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

Проте експерт переконаний, що не треба впадати у відчай, а чітко усвідомлювати, що саме сьогодні формується новий світовий порядок. І так, як було раніше – з часів холодної війни до 2010-х років – вже не буде.

Західна ліберальна демократія показала свою безсилість. Не змогла зрозуміти, що в новому світі, де існує велика загроза міжнародного тероризму, автократичних держав-агресорів, таких, як Росія, не можна грати в переговори і вести політику миротворця. Це тільки збурює імперські апетити,

– наголошує Постоловський.

На переконання Сергія Постоловського, якщо європейська демократія не змінить свою тактику дій, то тоді будуть великі ризики для подальшого існування ЄС як єдиного цілого.

Нагадаємо, в квітні відбудуться президентські вибори у Франції. Один із кандидатів у лідери Франції Марін Ле Пен заявила, що Крим ніколи не належав Україні.