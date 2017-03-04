Західні партнери хочуть демонстрації антикорупційної ефективності, – експерт про справу Насірова

До глави Державної фіскальної служби Романа Насірова підбирались вже неодноразово. Очевидно, що ставки зростають і західні партнери хочуть демонстрації певної антикорупційної ефективності української влади. Інакше довіра не зростатиме. А довіра – це прямі фінанси.

Про це сайту "24" в коментарі розповів політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи вручення НАБУ підозри Роману Насірову.

За словами політолога, щоб в Україні покращився інвестиційний клімат, потрібна серйозна антикорупційна робота і реформа судів. Наразі справи, які відкриває Антикорупційне бюро, не доходять до судів.

Проблема в якості досудової підготовки матеріалів антикорупційними інституціями, тому трапляються передбачувано програшні ситуації. Здається, їм сам Бог велів, тим більше, коли йде реформа судів, які більш вразливі до вимог суспільства. В даному випадку, ніби вітер дує у вітрила нових антикорупційних інституцій, а судового результату немає. І це може підірвати до них довіру,

– зауважує Цибулько.

На його думку, новостворені антикорупційні інституції повинні демонструвати активність. Інакше, якщо вони не дадуть швидкого результату, то почнеться перерозподіл їхніх функцій. Відомо, говорить експерт, що, приміром, кадровий потенціал ГПУ значно потужніший, ніж НАБУ.

"Крім того, зараз на часі створення Державного бюро розслідувань. Не виключено, що ДБР може перетягнути на себе антикорупційну діяльність і буде більш ефективним. Тому антикорупційні органи або дають швидкий ефект і демонструють суспільству користь від себе красивих. Або з формуванням ДБР і зменшенням активності того ж НАБУ відбудеться перерозподіл на користь Генпрокуратури і ДБР. Час на загнивання нових інституцій обмежений приблизно трьома роками", – вважає Володимир Цибулько.