Західною Україною прокотилася хвиля протестів через розгін блокади

У західній Україні пікетують облради через силовий розгін блокади у Кривому Торці. Місцевих депутатів просять офіційно підтримати торговельну блокаду на Донбасі.

Через силовий розгін блокувальників у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Тернополі сьогодні проводять засідання облрад. Депутатів змусили зібратись місцеві активісти.

У Чернівцях протест почався з пікету облради. Люди вимагали відправити у відставку начальника Нацполіції Донеччини В’ячеслава Аброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівника Антитерористичного центру при СБУ Віталія Малікова.

Першою відреагувала міськрада. Депутати зібрались на екстренне засідання близько другої ночі. Проголосували за звернення до Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра. А сьогодні зранку офіційно блокаду підтримала і Чернівецька облрада.

Окрім того, депутати просять владу країни визнати антитерористичну операцію війною Росії проти України. Також пропонують взяти під корнтроль держави стратегічні об’єкти України, які перебувають в руках російського капіталу.

Наша позиція – однозначно, бути на стороні людей, блокаду ми підтримуємо. Звісно, все від нас не залежить, все залежить від Уряду, Верховної ради та Президента. Ми висловлюємо тільки свою думку,

– заявив голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян.

Силовий розгін блокувальників у Кривому Торці сьогодні розкритикували і на позачерговому засіданні Івано-Франківська облрада.

Нічні протести на підтримку блокувальників на Донбасі провели також в Одесі, Вінниці, Сумах та у Києві. У столиці сьогодні ввечері на Майдані незалежності знову збираються активісти.

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Нагадаємо, поліція та СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Констянтинівка-Ясинувата. В обласних центрах України увечері 13 березня люди вийшли на протести на підтримку блокади.





