17:52
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 16:00: Акції проти силового розгону. Півмільйона від Трампа
Випуск новин
17:05, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Західною Україною прокотилася хвиля протестів через розгін блокади

16:39, сьогодні 789 Читать новость на русском

У західній Україні пікетують облради через силовий розгін блокади у Кривому Торці. Місцевих депутатів просять офіційно підтримати торговельну блокаду на Донбасі.

Через силовий розгін блокувальників у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Тернополі сьогодні проводять засідання облрад. Депутатів змусили зібратись місцеві активісти.

У Чернівцях протест почався з пікету облради. Люди вимагали відправити у відставку начальника Нацполіції Донеччини В’ячеслава Аброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівника Антитерористичного центру при СБУ Віталія Малікова.

Першою відреагувала міськрада. Депутати зібрались на екстренне засідання близько другої ночі. Проголосували за звернення до Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра. А сьогодні зранку офіційно блокаду підтримала і Чернівецька облрада.

Окрім того, депутати просять владу країни визнати антитерористичну операцію війною Росії проти України. Також пропонують взяти під корнтроль держави стратегічні об’єкти України, які перебувають в руках російського капіталу.

Наша позиція – однозначно, бути на стороні людей, блокаду ми підтримуємо. Звісно, все від нас не залежить, все залежить від Уряду, Верховної ради та Президента. Ми висловлюємо тільки свою думку,
– заявив голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян.

Силовий розгін блокувальників у Кривому Торці сьогодні розкритикували і на позачерговому засіданні Івано-Франківська облрада.

Нічні протести на підтримку блокувальників на Донбасі провели також в Одесі, Вінниці, Сумах та у Києві. У столиці сьогодні ввечері на Майдані незалежності знову збираються активісти.

Читайте також: Ветерани АТО планують відновити блокаду на втраченій ділянці

Нагадаємо, поліція та СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Констянтинівка-Ясинувата. В обласних центрах України увечері 13 березня люди вийшли на протести на підтримку блокади.


Теги: Україна Блокада протести Чернівці Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
И снова Украина зимой не замерзла без российского газа
сьогодні, 17:02 И снова Украина зимой не замерзла без российского газа
Злой Одессит 1362
Киев объявил войну российским банкам
сьогодні, 15:03 Киев объявил войну российским банкам
Блог Медіа 1402
Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
сьогодні, 13:50 Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
Дід Панас 1472
Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
сьогодні, 13:44 Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
2646
Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
сьогодні, 11:46 Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
Дмитро Бобрицький 947
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
UkrHebdo – українець намалював жорстокі карикатури на події в Росії
 29 грудня 2016 , 12:36
Березовець прокоментував позбавлення Новинського недоторканості
 8 грудня 2016 , 13:30
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук