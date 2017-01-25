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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захисник України отримав поранення від бойовиків на Донбасі

21:48, сьогодні 112 Читать новость на русском
Бійці АТО
Бійці АТО / Getty Images

Проросійські бойовики обстрілюють позиції ЗСУ на всіх напрямках. Протягом дня поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії, 120-міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника", – мовиться у повідомленні.

На луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Оріховому та Новозванівці.

На донецькому напрямку – зі 120 та 82-міліметрових мінометів – по Авдіївці та Троїцькому.

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Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Близько 15:00 російсько-окупаційні війська, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка. 4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один неподалік,
– зазначили у прес-центрі.

Станом на 17:00 відбувся 21 обстріл позицій ЗСУ.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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