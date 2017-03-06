Захисники Насірова: Він до ранку буде в залі суду

Адвокати глави ДФС Романа Насірова наполягатимуть на проведенні судових засідань 6 березня у приміщенні Солом’янського районного суду.

Про це розповів адвокат Насірова Олександр Лисак.

Насіров залишається тут. Суд буде сьогодні. Ми будемо наполягати, щоб суд відбувався тут,

– зазначив він.

За його словами, наразі з Насіровим поруч перебувають лікарі та адвокат Ігор Світличний.

Він зазначив, що точної години проведення суду ще не має.

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