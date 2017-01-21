Захисники неба. Як легендарні "кіборги" боронили донецький аеропорт (унікальні кадри)

Два роки тому, у листопаді 2014, коли будівля легендарного донецького аеропорту стояла, а безстрашні "кіборги" відбивали кожну атаку ворога, журналістці 24 Каналу Ірині Вовк вдалось побувати у одній із найгарячіших точок АТО.

У фільмі, знятому журналісткою, бійці розповіли про ворожі атаки, свій побут в аеропорту та "допомогу" влади.

Значний відсоток серед захисників аеропорту складали добровольці з "Правого сектора". Бійці розповіли, що влада майже не допомагала – продовольство їх забезпечували волонтери, а воювали зброєю, яку відбили у терористів.

Дивіться також: Трагічна роковина подвигу українських "кіборгів" – кадри пробирають до мурашок

"Мені довелось побувати серед “сепарів” і на власні вуха чув, як вони нас "кіборгами" називають. Але як би нас не називали – ми в першу чергу українці, що захищають свою землю", – розповів один з бійців.

Відео зняте у листопаді 2014 року

Нагадаємо, героїчна оборона аеропорту тривала 242 дні. Закінчилось все 21 січня 2015 року. І тільки тому, що не витримала сама споруда аеропорту.



В останні дні захисту терміналу загинуло 58 українських воїнів. Загалом під час боїв за летовище загинули 200 українських воїнів і майже півтисячі зазнали поранення.