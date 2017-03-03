Захмарні статки Медведєва: що знайшли російські опозиціонери

Розкішні маєтки, яхти і виноградники в Тоскані. Все це - нелегальне майно російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Захмарні статки чиновника знайшов фонд боротьби з корупцією, який очолює опозиціонер Олексій Навальний. Він провів масштабне розслідування.

Свої багатства російський прем'єр ховає від народу за високими парканами. Тож знімали секретну елітку з дрона. Ось так виглядає прем'єрська садиба з басейном у Підмосков'ї. Її вартість – 5 мільярдів рублів. Площа головного будинку – 2800 квадратних метрів. Він знаходиться в центрі ділянки. Але його можна розгледіти тільки з повітря адже навколо – високі дерева.

Також Медведєву належить дача на гірському хребті Псехако з вертолітним майданчиком і басейном з атракціонами.

А це – розкішне родове помістя в селі Мансурово Курської області. Тут є озеро та спортивний майданчик.

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Російський прем'єр отримав у володіння й історичну будівлю в Петербурзі на майже три десятки квартир.

Окрім традиційних для таких комплексів басейнів, спа і гаражів, охоронців, у деяких квартирах є навіть ліфт для автомобіля. Тобто просто з вулиці у вітальню можна піднятись на машині,

– розповів засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний.

Також у Медведєва знайшли дві яхти, з'ясували, що прем'єр має цілу агроімперію і захоплюється виробництвом вина. Він володіє величезними виноградниками у Росії та в італійській Тоскані – там же розташована і його розкішна вілла.

Все це очільник російського уряду отримав завдяки витонченій корупційній схемі.

Суть медведівської корупційної схеми – кілька комерційних і благодійних фондів під управлінням його близьких друзів. На них оформлено те, що фактично належить Медведєву,

– переконаний Навальний.

Загалом, за даними Навального, фонди Дмитра Медведєва отримали хабарів на 70 мільярдів рублів. Вони надійшли у вигляді так званих подарунків від олігархів та кредитів від державних банків.

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