Захоплення літака: злочинці погодилися відпустити пасажирів

Злочинці, які захопили лівійскій літак Afriqiyah Airways A320, погодилися відпустити пасажирів.
Про це повідомляє Times of Malta.
На борту перебуває 118 осіб, проте не уточнено, скільки з них пасажирів, а скільки – членів екіпажу.
Літак здійснював переліт з Сабха в Тріполі, приземлився на Мальті. Це підтвердив і прем'єр-міністр Джозеф Мускат в своєму Twitter.
"Служби безпеки та надзвичайних ситуацій перебувають в готовності", – повідомив мальтійський прем'єр.
За повідомленням Reuters, викрадачі заявили про загрозу підірвати його.
Нагадаємо, викрадачі захопили літак Airbus A320 лівійських авіаліній.
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