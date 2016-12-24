Захоплення літака: злочинці погодилися відпустити пасажирів

Злочинці, які захопили лівійскій літак Afriqiyah Airways A320, погодилися відпустити пасажирів.

Про це повідомляє Times of Malta.

На борту перебуває 118 осіб, проте не уточнено, скільки з них пасажирів, а скільки – членів екіпажу.

Літак здійснював переліт з Сабха в Тріполі, приземлився на Мальті. Це підтвердив і прем'єр-міністр Джозеф Мускат в своєму Twitter.

"Служби безпеки та надзвичайних ситуацій перебувають в готовності", – повідомив мальтійський прем'єр.

За повідомленням Reuters, викрадачі заявили про загрозу підірвати його.

اختطاف طائرة ليبية وتحويل مسارها إلى مالطا pic.twitter.com/gl3mCpRC73 — Sky News Arabia (@skynewsarabia) 23 грудня 2016 р.

Нагадаємо, викрадачі захопили літак Airbus A320 лівійських авіаліній.