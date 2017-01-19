Закарпатська поліція захопила авто з п'яними угорськими дипломатами

В Ужгороді поліцейські зупинили авто угорськими дипломатами.

Автомобіль вирішили перевірити через порушення правил дорожнього руху. За кермом був консул Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Янош Сабо. Крім нього, в авто знаходились консули цієї ж дипломатичної установи.

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Чоловіки мали ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, чи був на підпитку водій, остаточно з'ясувати не вдалось через недоторканість дипломатів. Інформацію про інцидент поліцейські направили в міністерство закордонних справ України.