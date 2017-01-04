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Закарпаття паралізували снігопади – з’явилось фото та відео

16:15, сьогодні 3596 Читать новость на русском
Багато сіл залишились без світла
Багато сіл залишились без світла / mukachevo.net

На Закарпатті транспортний колапс через сильні снігопади. Більшість відрізків двох головних трас в межах Закарпаття нечищені та засніжені. Якщо спецтехніка і задіяна, то у вкрай малій кількості та виключно на перевалах.

Про це пише місцеве видання Мukachevo.net.

Крім того, через заборону руху, фактично, паралізований рух вантажівок.

Як стверджують журналісти, на трасі Київ – Чоп між Ужгородом та Мукачевом, а також на трасі Мукачево – Рогатин від Мукачева до Іршави, слідів роботи спецтехніки не видно.

Рятувальники повідомили, 25 сіл Закарпаття залишилися без світла.

Нагадаємо, через потужні снігопади на Заході України тимчасово обмежили рух вантажівок. Зокрема, усі гірські перевали на Закарпатті перекриті.

Теги: Новини Закарпаття Негода в Україні Україна Транспорт
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