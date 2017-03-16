Закарпаття вимагає повного припинення торговельних відносин з Росією

Відповідне звернення до Президента, голови Верховної Ради та Прем'єр-міністра сьогодні на позачерговій сесії ухвалила обласна рада Закарпаття.

Депутати вимагають повністю припинити торговельно-економічні відносини з Росією та окупованими територіями. Також просять владу створити у парламенті тимчасову слідчу комісію, яка займеться розслідуванням силового розгону блокувальників на редуті у Кривому Торці.

Необхідно припинити торгівельно-економічні відносини з країною-окупантом, а також окупованими територіями для того, щоб гроші, які вони заробляють, не йшли на те, щоб убивати наших солдат,

– заявив голова Закарпатської облради Михайло Рівіс.

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Нагадаємо, що 16 березня звернення на підтримку блокади написала Львівська облрада. Проте у Київі через брак голосів так і не ухвалили рішення про передачу офіційного листа до уряду. Окрім цього хвиля протестів прокотилась у Сумах, Чернівцях, Вінниці, Рівному та Луцьку.