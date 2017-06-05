Закінчились патрони і я почала видавлювати йому очі, – Окуєва про бій з нападником

Учасниця АТО Аміна Окуєва розповіла подробиці замаху на неї та її чоловіка Адама Осмаєва, який трапився у Києві 1 червня.

Деталі вона розказала виданню "Цензор.нет".

"Він побачив, що ПМ у мене в руці, і розвернувся до мене, то чи щоб вихопити, то чи стріляти, адже машина маленька, ми поруч, по суті. Мені треба було зняти з запобіжника, патрон вже в патроннику, руки роблять, а я одночасно зреагувала на його рух: відкинулася на сидінні і сильно штовхнула його ногою, відкинула його до "торпеді" машини, можливо, в цей момент він і впустив свій пістолет", – пригадала Окуєва.

За її словами, вона почала стріляти, штовхаючи кілера.

Після кількох пострілів ПМ заклинило. Він закричав: "Здаюсь! Здаюсь!" Я кинулася на нього, і чомусь почала видавлювати йому око. Ліве око. І тут його двері якось відкрилося, він вивалився з машини. Він випав як мішок з картоплею, я зрозуміла, що він вже не є небезпечним. Потім я дізналася, що куля потрапила йому в хребет,

– додала вона.

Окуєва зазначила, що її чоловік Адам відкрив двері, сам вийшов з машини, обійшов її і впав на газон.

Якби зброя не заклинила, я б випустила в нього всю обойму в упор, і тоді шансів вижити у нього б не було. Значить, так судилося, бо він нам дуже потрібен живим. Це важливо як з внутрішньополітичної точки зору, так і для всього світу,

– додала вона.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.



Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин чеченського походження Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.



Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.



У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.



Згодом нападнику на Адама Осмаєва оголосили про підозру.