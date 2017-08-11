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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Законодавець" терористів "ДНР" прикривався статусом переселенця

17:16, сьогодні 747 Читать новость на русском
"Законодавця" терористів спіймали на Донеччині / strichka.com

У місті Лиман, що на Донеччині, затримали працівника одного з так званих "міністерств ДНР".

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Донецької області.

Затриманий 60-річний чоловік виявився працівником "міністерства промисловості і торгівлі ДНР", який створив для псевдореспубліки нормативно-правову базу. Окрім цього, він займався оформленням ліцензій на добування корисних копалин, виготовлення ліків, ввезення наркотичних та психотропних засобів, утилізацію боєприпасів.

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До початку війни на Донбасі чоловік займав керівну посаду в одній з найбільших українських компаній. У 2015 році він виїхав з Донецька до Лиману, де зареєструвався як переселенець. Відтоді поплічник терористів регулярно їздив до міста. Згодом чоловік дізнався про формування псевдоміністерств, подав своє резюме та пішов на роботу до проросійських бойовиків.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Новини Донецька арешт
Джерело: 24 Канал
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