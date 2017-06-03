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Законопроект про вільне володіння зброєю буде підготовлений до осені, – Пашинський

09:56, сьогодні 146 Читать новость на русском
Законопроект про вільний обіг зброї буде підготовлений до осені
Законопроект про вільний обіг зброї буде підготовлений до осені / zbroya.info

Восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Але необхідно визначити категорії людей, яким можна не боятися давати короткоствольну зброю.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в ефірі "5 каналу".

"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", – розповів політик.

Пашинський додав, що восени відповідний законопроект мав би бути внесений на розгляд у парламент.

Теги: Україна Сергій Пашинський Політика Зброя Законопроект Верховна Рада
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