Законопроект про вільне володіння зброєю буде підготовлений до осені, – Пашинський

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Восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні. Але необхідно визначити категорії людей, яким можна не боятися давати короткоствольну зброю.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в ефірі "5 каналу".
"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ", – розповів політик.
Пашинський додав, що восени відповідний законопроект мав би бути внесений на розгляд у парламент.