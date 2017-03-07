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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Закрили ще одну гучну корупційну справу

09:08, сьогодні 250
НАБУ оскаржило закриття корупційної справи
НАБУ оскаржило закриття корупційної справи / chask.net

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо екс-глави Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса та його заступника Олександра Чепурного, яких затримали на хабарі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат Чепурного Олексій Шевчук.

Національне антикорупційне бюро подало скаргу через закриття справи. Її направили на ім'я керівника САП Назара Холодницького.

Зокрема, НАБУ попросило очільника Антикорупційної прокуратури скасувати постанову про закриття кримінального провадження і змінити групу прокурорів, які ведуть цю справу.

Читайте також: НАБУ показало, як ДФС була задіяна в "афері Онищенка": опубліковані схеми

Нагадаємо, голову Держсанепідемслужби Святослава Протаса затримали на хабарі влітку минулого року. Щоправда, його адвокати, посилаючись на процесуальні порушення з боку НАБУ, домоглися закриття справи.

Теги: Україна Кримінал гроші Корупція САП НАБУ
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