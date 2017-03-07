Закрили ще одну гучну корупційну справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо екс-глави Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса та його заступника Олександра Чепурного, яких затримали на хабарі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат Чепурного Олексій Шевчук.

Національне антикорупційне бюро подало скаргу через закриття справи. Її направили на ім'я керівника САП Назара Холодницького.

Зокрема, НАБУ попросило очільника Антикорупційної прокуратури скасувати постанову про закриття кримінального провадження і змінити групу прокурорів, які ведуть цю справу.

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Нагадаємо, голову Держсанепідемслужби Святослава Протаса затримали на хабарі влітку минулого року. Щоправда, його адвокати, посилаючись на процесуальні порушення з боку НАБУ, домоглися закриття справи.