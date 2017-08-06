Закрився у квартирі та нікого не впускав: з'явилися подробиці вибуху у Дніпрі

Увечері 5 серпня у Дніпрі на вулиці Тепличній у житловому 10-поверховому будинку пролунав смертельний вибух.

За словами очевидців, чоловік на другому поверсі багатоповерхівки закрився в квартирі та нікого не впускав, а опісля сусіди почули вибух, внаслідок чого з вікна почав валити дим, передає місцеве видання "Інформатор".

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Крім того, сусіди переконують, що в квартирі, в якій стався вибух, проживав чоловік, що страждає на шизофренію.

У ДСНС своєю чергою зазначили, що внаслідок вибуху сталася пожежа, площа якої становила 10 квадратних метрів.

Рятувальники вже її успішно ліквідували.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Дніпрі в одній із багатоповерхівок вибухнула граната, в результаті чого загинув чоловік.