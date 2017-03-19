Закулісся премії "Viva!": як зірки готувались до церемонії

Селфі з друзями та рідними, закулісне хвилювання і демонстрація їхніх розкішних образів. Саме так виглядають підготування зірок українського шоу-бізнесу до церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017" на їхніх сторінках в мережі.
Пропонуємо вам до перегляду фотографії переможців та учасників премії, які опублікували зірки в мережі Instagram.
Переможниця у номіцінації "Гордість країни" Джамала.
Співачка Aloysha, яка отримала перемогу у номінації "Мама року", продемонструвала вражаючу червону сукню.
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Популярний український ведучий Григорій Решетник теж зафіксував мить на церемонії журналу.
Новоспечена ведуча "Євробачення-2017" Ольга Цибульська теж завітала на червону доріжку журналу.
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Дмитро Комаров, який став "Найкрасивішим чоловіком" цього року прийшов по перемогу разом із своєю сестрою.
Зіркова мама Катя Осадча вперше вийшла на офіційний захід після народження другого сина.
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Українська група Real O вразила всіх своїми яскравими червоними вбраннями.
Найепатажніша білявка українського шоу-бізнесу Оля Полякова стала ведучою на церемонії нагородження.
Дует "НеАнгели" здивували своїми екстревагантними образами на доріжці премії "Viva!".
Зіркове тріо ведучих та переможця церемонії зібрались на одному фото в профілі Олександра Скічка:
Гурт "The Hardkiss" подякував всім шанувальникам за голосування.
А от українська співачка Ольга Сумська здивувала запрошених своєю розкішною вишитою сукнею.
Співачка Світлана Тарабарова прийшла на церемонію журналу як завжди яскрава та епатажна.
Тоня Матвієнко поділилась щирим закулісним фото церемонії.
Співачка Маша Собко теж опублікувала кумедне відео з церемонії "Viva!" з іншими зірками українського шоу-бізнесу.
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