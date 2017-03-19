Закулісся премії "Viva!": як зірки готувались до церемонії

Селфі з друзями та рідними, закулісне хвилювання і демонстрація їхніх розкішних образів. Саме так виглядають підготування зірок українського шоу-бізнесу до церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017" на їхніх сторінках в мережі.

Пропонуємо вам до перегляду фотографії переможців та учасників премії, які опублікували зірки в мережі Instagram.

Переможниця у номіцінації "Гордість країни" Джамала.

Вони працюють! @enjoy.records #viva @thecoatsk Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) Бер 18, 2017 о 11:29 PDT

Співачка Aloysha, яка отримала перемогу у номінації "Мама року", продемонструвала вражаючу червону сукню.

Читайте також: Оголошено переможців в трьох нових номінаціях "Viva! Найкрасивіші-2017"

Популярний український ведучий Григорій Решетник теж зафіксував мить на церемонії журналу.

Уже на Viva! Скоро начало #viva #grishareshetnik #presenter Допис, поширений Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) Бер 18, 2017 о 10:04 PDT

Новоспечена ведуча "Євробачення-2017" Ольга Цибульська теж завітала на червону доріжку журналу.

Мы на #viva ! Людей море ! #цибульская #цибульська #самаяпоющаяведущая Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) Бер 18, 2017 о 11:20 PDT

Читайте також: Євробачення-2017: стало відомо про нову ведучу

Дмитро Комаров, який став "Найкрасивішим чоловіком" цього року прийшов по перемогу разом із своєю сестрою.

Сеструха @komarova_angelina пришла поддержать меня на церемонии Viva. Мучаюсь в костюме и туфлях, мечтая о джунглях и шортах? Допис, поширений Дмитрий Комаров (@komarovmir) Бер 18, 2017 о 11:15 PDT

Зіркова мама Катя Осадча вперше вийшла на офіційний захід після народження другого сина.

Сьгодні на церемонії #vivaнайкрасивіші Перший світський захід після народження сина, а йому сьогодні виповнився місяць ️#маленькийденьнародження #ямамадвохсинів Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) Бер 18, 2017 о 3:40 PDT

Читайте також: ЗМІ розсекретили ім'я дитини Осадчої і Горбунова

Українська група Real O вразила всіх своїми яскравими червоними вбраннями.

Спасибо огромное @elenaburba_ за наши очаровательные наряды на #viva2016 #realo Допис, поширений Real O (@realo_official) Бер 18, 2017 о 8:59 PDT

Найепатажніша білявка українського шоу-бізнесу Оля Полякова стала ведучою на церемонії нагородження.

Жду всех на церемонии "Viva Найкрасивiшi" #полякова #оляполякова #viva #vivanaykrasivishi Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) Бер 18, 2017 о 12:28 PDT

Дует "НеАнгели" здивували своїми екстревагантними образами на доріжці премії "Viva!".

Можете писать что угодно , но мне кажется с нарядами я угадала ???#69SLAVAKAMINSKA #gasanova Допис, поширений НеАнгелы (@babaslavka) Бер 18, 2017 о 3:13 PDT

Зіркове тріо ведучих та переможця церемонії зібрались на одному фото в профілі Олександра Скічка:

Гурт "The Hardkiss" подякував всім шанувальникам за голосування.

А от українська співачка Ольга Сумська здивувала запрошених своєю розкішною вишитою сукнею.

#vivaсамыекрасивые2017 гарний вечір з найкрасивішими..Плаття від неперевершеної @yuliya_magdych Допис, поширений olgasumska (@olgasumska) Бер 18, 2017 о 2:05 PDT

Співачка Світлана Тарабарова прийшла на церемонію журналу як завжди яскрава та епатажна.

Тоня Матвієнко поділилась щирим закулісним фото церемонії.

Співачка Маша Собко теж опублікувала кумедне відео з церемонії "Viva!" з іншими зірками українського шоу-бізнесу.

А Вы уже знаете кто стал Самым Красивым ? ???? @viva_ukraine_magazine Допис, поширений Маша Собко (@masha_sobko) Бер 18, 2017 о 2:56 PDT

Читайте також: Популярне видання назвало найкрасивіших людей України