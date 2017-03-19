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Закулісся премії "Viva!": як зірки готувались до церемонії

12:21, сьогодні 307 Читать новость на русском
Олександр Скічко, Анатолій Анатоліч та Дмитро Комаров
Олександр Скічко, Анатолій Анатоліч та Дмитро Комаров / Instagram / @aleksandrskichko

Селфі з друзями та рідними, закулісне хвилювання і демонстрація їхніх розкішних образів. Саме так виглядають підготування зірок українського шоу-бізнесу до церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017" на їхніх сторінках в мережі.

Пропонуємо вам до перегляду фотографії переможців та учасників премії, які опублікували зірки в мережі Instagram.

Переможниця у номіцінації "Гордість країни" Джамала.

Вони працюють! @enjoy.records #viva @thecoatsk

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Дякую, VIVA! Дякую всім вам! ?? #jamala #viva #vivaсамыекрасивые2017

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Співачка Aloysha, яка отримала перемогу у номінації "Мама року", продемонструвала вражаючу червону сукню.

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Популярний український ведучий Григорій Решетник теж зафіксував мить на церемонії журналу.

Уже на Viva! Скоро начало #viva #grishareshetnik #presenter

Допис, поширений Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

Новоспечена ведуча "Євробачення-2017" Ольга Цибульська теж завітала на червону доріжку журналу.

Мы на #viva ! Людей море ! #цибульская #цибульська #самаяпоющаяведущая

Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya)

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Дмитро Комаров, який став "Найкрасивішим чоловіком" цього року прийшов по перемогу разом із своєю сестрою.

Зіркова мама Катя Осадча вперше вийшла на офіційний захід після народження другого сина.

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Українська група Real O вразила всіх своїми яскравими червоними вбраннями.

Спасибо огромное @elenaburba_ за наши очаровательные наряды на #viva2016 #realo

Допис, поширений Real O (@realo_official)

Найепатажніша білявка українського шоу-бізнесу Оля Полякова стала ведучою на церемонії нагородження.

Жду всех на церемонии "Viva Найкрасивiшi" #полякова #оляполякова #viva #vivanaykrasivishi

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Дует "НеАнгели" здивували своїми екстревагантними образами на доріжці премії "Viva!".

Зіркове тріо ведучих та переможця церемонії зібрались на одному фото в профілі Олександра Скічка:

Гурт "The Hardkiss" подякував всім шанувальникам за голосування.

А от українська співачка Ольга Сумська здивувала запрошених своєю розкішною вишитою сукнею.

Співачка Світлана Тарабарова прийшла на церемонію журналу як завжди яскрава та епатажна.

Me by @sayyabylubamakarenko ️ #tarabarova #тарабарова #viva2017 #redcarpet @viva_ukraine_magazine ?

Допис, поширений Світлана TARABAROVA (@tarabarova)

Тоня Матвієнко поділилась щирим закулісним фото церемонії.

Viva "Найкрасивіші" #navi #тоняматвієнко #тоняматвиенко #віва #viva #2017

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Співачка Маша Собко теж опублікувала кумедне відео з церемонії "Viva!" з іншими зірками українського шоу-бізнесу.

А Вы уже знаете кто стал Самым Красивым ? ???? @viva_ukraine_magazine

Допис, поширений Маша Собко (@masha_sobko)

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Теги: LifeStyle Джамала Музика
Джерело: 24 канал
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