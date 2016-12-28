Закупки "під ялинку": що купувала держава перед новорічними святами

У грудні найбільші державні закупівлі не відзначились "новорічністю", купували більш практичні і приземлені речі. Журналісти сайту "24" дослідили, хто, що і на яку суму закупив напередодні свят.

Разом зі спеціалістами ProZorro ми проаналізували державні закупівлі в системі на предмет найбільших за сумою тендерів, що вже відбулися і отримали логічне завершення у вигляді заключення договору з переможцем торгів. А також поцікавилися — що саме купували на такі немалі суми.

Лідери і бензин

Переможець один, беззаперечний і не викликає сумнівів щодо потрібності закупівлі. На найбільшу суму — 8 897 328 гривень — закупку здійснила Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України. Закупили, власне, автомобільний бензин.

Також паливні смарт-картки на бензин загальною кількістю 74 000 літрів на суму 1 мільйон 481 тисячу гривень (4 місце у нашому "рейтингу") придбало Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпропетровської міської ради.

Ремонти і реконструкції

7 з 10 найбільших тендерів грудня мали на меті закупити послуги з ремонту, реконструкції чи переоснащення .

Зокрема, КП "Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради придбало технічне переоснащення підвищувальної насосної станції у місті на суму 1 903 999 гривень. КП "Вінницяоблводоканал" провело аж два тендери на роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектору: на суму 1 490 283 гривень та 1 415 997 гривень. Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації закупили роботи з капітального ремонту школи № 70 на суму 1 480 000 гривень. Микулинецька селищна рада (Тернопільська область) також найближчим часом зробить капітальний ремонт приміщень Микулинецької ЗОШ — на суму 1 282 900 гривень.

Що закуповували у листопаді читайте у публікації "Прозорий листопад"

Капітальний ремонт, щоправда, сходових клітин комунального некомерційного підприємства "Консультативно-Діагностичний центр" на суму 1 241 221 гривня закупило Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. А комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" за 1 182 214 гривень реконструює ліфт у житловому будинку по вулиці Зої Гайдай, 7-а в Оболонському районі м. Києва.

Будуватись під новий рік

У Шевченківському районі Києва на вулицях Дорогожицька-Мельникова збудують світлофорний об'єкт. Ці роботи на суму 1 284 997 гривень закупило комунальне підприємство "Київдорсервіс".

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