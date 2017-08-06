Залізничні колії в Україні через спеку прогріваються до аномальних +51

Через високі температури повітря нагрілися і залізничні колії. Місцями температура сягає аномальних +51.

Про це повідомляють у прес-службі Придніпровської залізниці.

Практично на всій протяжності магістралі стовпчик термометра не перший день тримається на позначці 38-40 градусів. Температура + 51 градус спостерігається на станціях Дніпро, Кривий Ріг, Апостолове, Верховцеве та інших.

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На залізниці контролюють температурний режим колій, а роботи, які здатні ослабити стійкість рейко-шпальної решітки, тимчасово зупинили.