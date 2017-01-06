Залізничники привітали киян та гостей столиці колядками

В різдвяний вечір київські залізничники вирішили по-особливому побажати пасажирам щасливої дороги – з колядками та танцями.

В артистів Ніжинського клубу музикантів-залізничників сьогодні, 6 січня, була особлива місія – влаштувати справжнє свято пасажирам столичного вокзалу.

Люди, що чекали на потяг, завмерли від несподіванки, коли з'явилися музики. Проте підспівувати взялися всі.

Настрій чудовий дуже приємно, що тут організували такий конкурс. Виступ артистів. І дуже приємно провести так свій час,

– поділилася враженнями гостя столиці Оксана.

Співали на вокзалі близько двох годин. Таку традицію у переддень до Різдва українська залізниця започаткувала три роки тому. Таким чином залізничники у різдвяний вечір по-особливому побажали пасажирам щасливої дороги.

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