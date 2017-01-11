Залізничний фокус: чому зникають поїзди

Як зробити трюк, щоб зник поїзд? Це досить просто. Берете непопулярний маршрут — і робите його ще менш популярним. Раптом керівництво "Укрзалізниці" ще не в курсі, то ось рецепт.

Скільки, як думаєте, треба часу, щоб поїздом подолати 230 кілометрів? Навіть не пробуйте, не вгадаєте. 7 годин. Щоб доїхати за допомогою української залізниці з Києва до містечка Ромни (в Сумській області), наприклад, треба набратися терпіння. Бо це електричка до Бахмача плюс пересадка (і чекання 1 годину 40 хвилин) плюс "трюхикання" 80 кілометрів упродовж двох годин у приміському поїзді-мусі. Пряме сполучення? Ні, не чули.

У листопаді для пасажирів гілки Південної залізниці Бахмач-Талалаївка-Ромни-Сула настало щастя — "Укрзалізниця" запустила прямий поїзд сполученням Київ-Бахмач-Ромни-Кременчук (№759/760). 4,5 години — і вуаля, ти доїхав у Ромни. Тепло, швидко, комфортно і відносно недорого (80 гривень за 2 клас). Але недовго музика грала: курсував поїзд всього місяць.

Обурена громадськість — руки-в-боки — до "Укрзалізниці": шо ж ви робите, товариші нехороші! На що прес-служба звично навигадувала стопяццот виправдань: поїзд має низький пасажиропотік, створює незручності кременчужанам (їм доводиться їхати 9 годин)…

І от під гаслом "врятуйте кременчужан" деякі особливо завзяті нардепи звернулися до міністра транспорту з вимогою "відновити нормальне сполучення Кременчука зі столицею". І нічого, що з тієї столиці в Кременчук дістатись можна ще десятком інших поїздів, а в Талалаївку, Ромни і Сулу — прямого більше немає.

Версію з "низьким пасажиропотоком" теж можна критикувати до нестями: за всі 8 поїздок, особисто мною відвіданих, принаймні у моєму вагоні всі місця були зайняті. І судячи з кількості пасажирів, що сідали в інші вагони — там ситуація була така ж. Більше того, спершу поїзд курсував з 4 вагонами. Згодом — з 6-ма. Навіщо додавати вагони, якщо немає пасажирів? Отож.

Чому ж зник зручний у всіх сенсах поїзд? Від громади нічого не приховаєш. Тож найвірогіднішу причину озвучили на хвилях місцевого радіо "бібісі" ("БабаБабіСказала" тобто): бо новий зручний (і втричі дешевший) поїзд переманив до себе пасажирів приватних маршруток, що возять роменців (а також — сумчан) до Києва за 200 гривень. Належить цей бізнес високим чинам у Сумах і навіть у Києві. Отже, усі ці нові прямі поїзди заважають малоймущим керівникам підзаробити на хлібчик з ікрою.

Тож якщо раптом у вас стануться якість трабли з транспортною розв'язкою, — не переймайтесь, і не лайте Бальчуна. Вам треба всього лиш їхати 7 годин з пересадкою замість 4-х, а деяким людям, може, на квиток на Балі не вистачає… Совість же треба мати…