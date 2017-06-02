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Замах на Адама Осмаєва: кілером виявився російський бандит "Дінго"

15:04, сьогодні 737 Читать новость на русском
Нападник на Адама Осмаєва
Нападник на Адама Осмаєва / Фото із соцмереж

Журналісти ідентифікували нападника, який 1 червня у Києві вчинив замах на Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву.

Нападником виявився російський кримінальний елемент Артур Денісултанов-Курмакаєв, відомий за прізвиськом "Дінго", який вбив екс-охоронця лідера Чечні Рамзана Кадирова, пише "Еспресо".

Саме Курмакаєв вбив колишнього охоронця Кадирова Умара Ісраїлова, який звинувачував лідера Чечні. У 2009 колишнього бодігарда вбили у Відні, де він просив політичного притулку.

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New York Times, яка проводила власне розслідування смерті Ісраїлова, з посиланням на офіційні свідчення Курмакаєва писала, що влітку 2008 року він незаконно проник до Європи за завданням високопоставленого чиновника з оточення Кадирова для того, щоб змусити Умара Ісраїлова відкликати свою скаргу, яку той подав до Європейського суду з прав людини.

Курмакаєва ще називають


Курмакаєва називають також "кілером Кадирова"

Уродженець чеченського Гудермеса Артур Денісултанов вперше був засуджений у 1990 році ще в Чечено-Інгушській АРСР. Тоді він отримав два роки за вимагання, але в лютому 1991-го вийшов за амністією, оголошеною Джохаром Дудаєвим.

Незабаром він перебрався до Петербурга, де зайнявся так званим "кіосковим" бізнесом, встановивши перші точки на Московському вокзалі. Як пишуть росЗМІ, після цього Денісултанов "прославився" завдяки гучній історії зі своїм обміном у 1998 році на російського солдата, який перебував в чеченському полоні.

Про Курмакаєва активно говорили у 2000-х


Курмакаєва також знають, як "міжнародного кілера"

Влітку 2001 року Денісултанов взяв прізвище Курмакаєв, одружившись з сестрою відомого гатчинського бізнесмена Кіяма Курмакаєва.

Після цього він неодноразово змінював прізвища та паспорти. Під час замаху на Адама Осмаєва 1 червня у Києві при ньому виявили закордонний паспорт громадянина України, виданий на ім’я Олександра Дакара.

Під час стрілянини в Києві при ньому був український паспорт


Під час нападу на Осмаєва при ньому був український паспорт

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.

Теги: Україна Адам Осмаєв Стрілянина в Києві Кримінал Рамзан Кадиров Розслідування Чечня
Джерело: 24 Канал
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