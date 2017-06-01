Замах на бійця АТО: Геращенко переконаний, що кілера завербували російські спецслужби

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що кілера, який поранив у Києві учасника АТО Адама Осмаєва, завербували російські спецслужби.

За словами Геращенка, зараз кілера тримають під охороною поліції, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ця людина прислана російськими спецслужбами. Звичайно, він дасть свідчення і розповість, як російські спецслужби вербують кілерів, як і у випадку з вбивством Павла Шеремета, замахом на мене, і як у випадках інших вбивств і терактів ", – наголосив Геращенко.

Місце перебування кілера – засекречено. Окрім того, Геращенко додав, що правоохоронці не допустять його самогубства.

Раніше було відомо, що у нападника – поранення двох передпліч, ноги і тазостегнового суглоба

Народний депутат Ігор Мосійчук у Facebook повідомив, що кілера прооперували. За інформацією Мосійчука, нападнику вирізали частину легень.

Також, за його словами, прооперували і пораненого Осмаева. У нього – вогнепальне поранення грудної клітки.

Зараз повинні переводить з операційної в реанімацію. Стан стабільно важкий. Одна куля застрягла в хребті,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.



У ЗМІ поширили інформацію про те, одним із поранених у стрілянині на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв – його на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.



Згодом в МВС підтвердили особу пораненого росіянина під час стрілянини у Києві. У стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України.