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Замах на депутата, вбивство адвоката у Києві, – головне за добу

22:32, сьогодні 74
Зловмисники хотіли підірвати машину з депутатом
Зловмисники хотіли підірвати машину з депутатом / Соцмережі

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СБУ попередила замах на депутата.

Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України, операцією щодо здійснення якого керували з території Росії, а саме кремлівські спецслужби.

Натомість називати ім’я слуги народу він відмовився, оскільки той "є учасником кримінального судочинства та силами Служби безпеки України здійснюються заходи з забезпечення його особистої безпеки". Однак сказав, що це чоловік.

Згодом у відомстві оприлюднили деталі. Зазначається, що безпосереднім організатором замаху був уродженець Росії та колишній житель Харківщини, а допомагали йому два громадянина України, що раніше відбували покарання в окупованому Криму.

Задля здійснення злочину обидва прибули до України, однак кілька разів виїжджали на територію РФ, щоб отримати подальші інструкції.

У спецслужбі додали, що зловмисники планували підірвати автомобіль політика, а запасним варіантом був вибух на маршруті його руху.

Крім того, відомство опублікувало відеодокази планування замаху.

Гучне вбивство адвоката у Києві

Уночі проти 21 січня у Дніпровському районі Києва сталося резонансне вбивство адвоката.

За інформацією поліції, чоловіка знайшли у калюжі крові – його доправили до лікарні, де він помер від отриманого поранення.

За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову,
– зазначили правоохоронці.

Вбивство, адвокат, Київ

Вбивство, адвокат, Київ

Згодом стало відомо ім’я вбитого юриста.

Як стверджує Дмитро Абрамчук, ним виявився Рибальченко Валерій Олександрович.

Крім того, було оприлюднено і перші версії вбивства.

Як розповіла речник київської поліції Оксана Блищик, серед них, зокрема, слідство розглядає особисте життя, адвокатську діяльність або вбивство з метою пограбування.

На Майдану знову вийшли люди

У столиці на Майдані Незалежності відбулася акція протесту "Стоп Путін – Стоп війна!".

Путін, Київ, протест

У акції взяли участь понад 100 активістів, включно з нардепом Надією Савченко.

Додамо, що окрім Києва, подібні заходи відбулися ще у 23 містах по всій країні та в щонайцменше 50 країнах світу.

Фото дня

В інтернеті викликала неабиякий резонанс світлина з льотчицею Надією Савченко, яку зробили під час подій Євромайдану.

Світлину опублікував громадський активіст Сергій Листопад на своїй сторінці у Facebook ще три роки тому, однак зараз вирішив її перепостити, оскільки спеціальний сервіс соцмережі запропонував її як "спогад".

На фото видно, як тоді ще невідома загалу Надія Савченко стоїть за спиною та тримає за плече генерала Внутрішніх військ Сергія Кульчицького, якого упізнали користувачі соцмереж.

Анонс

22 січня Україна відзначає День соборності. Саме у цей день в 1919 році було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину державу. З цієї нагоди різноманітні заходи відбудуться майже у всіх містах України.

Теги: Київ Україна СБУ Кримінал Верховна Рада Жертви Україна-Росія Новини Росії Зброя протести Володимир Путін Надія Савченко Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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