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Замах на Гончаренка: з’явилось відео підготовки

17:41, сьогодні 730 Читать новость на русском
Кадри підготовки замаху на Гончаренка
Кадри підготовки замаху на Гончаренка / Скріншот з відео

Опубліковане відео перемовин депутата Лиманської райради від "Опозиційного блоку" Олександра Кушнарьова з двома іншими людьми щодо замаху на нардепа від БПП Олексія Гончаренка.

Про це повідомляє "Думская".

Людина відео обговорюють підготовку замаху і нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гончаренку.

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За інформацією СБУ, за діями злочинного угруповання слідкували два місяці.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що нардепа Гончаренка викрали. Згодом правоохоронці повідомили, що завдяки роботі правоохоронців Гончаренка врятували. Також правоохоронці зазначили, що замовником викрадення є депутат Лиманської районної ради.

Теги: Україна Політика Олексій Гончаренко Викрадення Гончаренка
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