Замах на Осмаєва: глава Нацполіції оцінив професійність дій Аміни Окуєвої

Стрілянину у Києві 1 червня, внаслідок якої був поранений Адам Осмаєв, боєць АТО з батальйону імені Джохара Дудаєва, прокоментував глава Національної поліції України Сергій Князєв.

Князєв підтвердив, що стрілець затриманий і попри те, що після операції він перебуває в стаціонарі з ним проводять активні слідчі дії – на цей час проводиться його допит.

Я б навмисне не хотів акцентувати увагу на те, яке його перше прізвище, друге чи третє. Його особа буде встановлена законним шляхом і після проведення першочергових слідчих дій ми зможемо дати якісь коментарі,

– зазначив Сергій Князєв, перебуваючи з робочою поїздкою у Дніпрі.

Глава Нацполіції також оцінив реакцію дружини Осмаєва Аміни Окуєвої, яка встигла поранити нападника.

"Завдяки вмілості дій громадянки Окуєвої нам вдалось затримати цього злочинця, вона, як для жінки… Вона колишня поліцейська і навчена для того, щоб вести себе в таких ситуаціях відповідно", – сказав Князєв.

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Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.



Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна, тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.



Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.



У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Зараз обоє чоловіків прооперовані і перебувають у 17-й лікарні Києва.