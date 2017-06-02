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Замах на Осмаєва: що відомо про спробу зухвалого вбивства добровольця АТО

10:27, сьогодні 694 Читать новость на русском

Вчора надвечір, 1 червня, у Києві чоловік намагався застрелити подружжя Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, які з перших днів війни на Сході України боронили нашу державу.

Близько 17 години вечора Адам Осмаєв разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою приїхали на інтерв'ю із начебто французьким журналістом Алексом Вернером із Le Monde. Місце зустрічі вже викликає підозру – доволі малолюдна вулиця на столичному Подолі. Кореспондент сів в автомобіль, та замість диктофону дістав пістолет і декілька разів вистрілив в Осмаєва. Аби захиститися, Окуєва відкрила вогонь у відповідь. Пістолет добровольцям подарував свого часу міністр Аваков.

У пораненого кілера поліцейські, які прибули на місце події, знайшли український паспорт з зовсім не французьким ім'ям – Олександр Дакар. На його сторінках штампи перетину російського кордону. Останній раз у травені 2017.

У паспорті були відомості про перетин ним державного кордону, зокрема з Білоруссю і Росією протягом минулого року. Ми можемо припустити, що це була помста за патріотичну позицію подружжя,
– прокоментував речник МВС Артем Шевченко.

Раніше у ЗМІ Окуєва неодноразово стверджувала, що на неї та чоловіка полює ФСБ та ГРУ. Мститись росіянам є за що. У 2012 році на замовлення Кремля Служба безпеки України затримала Адама Осмаєва в Одесі за підозрою у замаху на Володимира Путіна.

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Однак, після зміни влади в Україні та початку російської агресії український суд відпустив Осмаєва. Одружившись із чеченкою Аміною Окуєвою, чоловік пішов добровольцем боронити Схід України.

Після перестрілки обох поранених доправили до міської лікарні. Там їх прооперували. Стан Осмаєва стабільно тяжкий, одна куля потрапила в хребет. Нападник почуває себе не краще – йому видалено частину легень.

Стан хворих тяжкий. Пока гарантувати я нічого не можу. Ми працюємо над тим, щоб вони лишилися живі,
– сказав відповідальний хірург 17-ї клінічної лікарні Володимир Галак.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство. Аміна Окуєва, яку оминула куля нападника, вже дала правоохоронцям свідчення.

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Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Кримінал Київ Стрілянина в Києві Адам Осмаєв АТО
Джерело: 24 Канал
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