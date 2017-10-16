Замахнувся на герб України: у Чорноморську люди вчинили самосуд над хуліганом
13:59, сьогодні 3131 Читать новость на русском
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Неподалік від Одеси, в місті Чорноморську, в ніч на 15 жовтня, чоловік вирішив зафарбувати графіті з гербом України на бетонному паркані.
Про це повідомляє "Україна+Грузія".
"Почав зафарбовувати чорною фарбою, але зовсім випадково спіткнувся, впав, відро фарби перевернув собі на голову, отримав безліч ударів", – мовиться у дописі.
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Джерело: 24 Канал
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