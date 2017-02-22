Замість мінських угод Росія здійснює шантаж, – постпред України в ООН

Агресія Росії проти України, яка триває, і її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці.

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко на засіданні Радбезу організації щодо австрійського головування в ОБСЄ.

Замість того, щоб сумлінно виконувати мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і військові провокації. Триваюча агресія Росії проти України і її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці,

– наголосив він.

Єльченко також зазначив, що "військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за мінськими домовленостями".

"Місцеві вибори на Донбасі, як ключовий елемент політичного врегулювання, можливі тільки після реалізації безпечного комплексу заходів", – наголосив представник України в ООН.

Читайте також: Україні слід очікувати від Росії асиметричних кроків, – Марчук

Єльченко закликав ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому Криму, де "Росія проводить небувалі репресії".

В.Єльченко в РБ ООН: Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці pic.twitter.com/VXZJXnx8yj — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 лютого 2017 р.

В.Єльченко: Військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями pic.twitter.com/0jI2aIp1qA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 лютого 2017 р.

Єльченко в Радбезі ООН: Замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 лютого 2017 р.