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"Заморозити" Крим: скільки німецьких громадян підтримали скандальну заяву Лінднера

15:07, сьогодні 1676 Читать новость на русском
Кордон
Кордон / Фото з вільних джерел

Позицію Лінднера більше підтримують німці віком за 65 років (48,5%), тоді як молодь від 18 до 29 років переважно не бачать у цьому правильного варіанту розвитку ситуації.

Понад 43% німців "проти" ідеї лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера тимчасово "загерметизувати" питання незаконної анексії Криму, аби вирішувати з Кремлем інші конфліктні питання. Такі дані публікує Die Welt.

Водночас, 44,4% німецьких громадян підтримують цю позицію. Ідею Лінднера найпалкіше схвалили прихильники його партії – це 65,5% виборців "Вільної демократичної партії". Також, свою згоду висловили понад 60% прихильників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

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Але соціологи зауважили, що кількість категоричних противників "заморозки" є значно більшою, аніж кількість згодних – 24,7% проти 17,4%.

Нагадаємо, що 4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.

Невдовзі після цього лідер німецької ліберальної партії закликав тимчасово заплющити очі на анексію Криму. А згодом, кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт заявила про необхідність повернення до "політики розрядки" щодо Росії.

У відповідь, Глава МЗС України Павло Клімкін різко розкритикував цю ідею.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
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