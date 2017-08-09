"Заморозити" Крим: скільки німецьких громадян підтримали скандальну заяву Лінднера

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Позицію Лінднера більше підтримують німці віком за 65 років (48,5%), тоді як молодь від 18 до 29 років переважно не бачать у цьому правильного варіанту розвитку ситуації.
Понад 43% німців "проти" ідеї лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера тимчасово "загерметизувати" питання незаконної анексії Криму, аби вирішувати з Кремлем інші конфліктні питання. Такі дані публікує Die Welt.
Водночас, 44,4% німецьких громадян підтримують цю позицію. Ідею Лінднера найпалкіше схвалили прихильники його партії – це 65,5% виборців "Вільної демократичної партії". Також, свою згоду висловили понад 60% прихильників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".
Читайте також: Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів
Але соціологи зауважили, що кількість категоричних противників "заморозки" є значно більшою, аніж кількість згодних – 24,7% проти 17,4%.
Нагадаємо, що 4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.
Невдовзі після цього лідер німецької ліберальної партії закликав тимчасово заплющити очі на анексію Криму. А згодом, кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт заявила про необхідність повернення до "політики розрядки" щодо Росії.
У відповідь, Глава МЗС України Павло Клімкін різко розкритикував цю ідею.