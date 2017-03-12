Запеклі сутички з поліцією розгорнулися в Батумі

Увечері 12 березня в грузинському Батумі спалахнув стихійний мітинг проти місцевої поліції, який згодом переріс у сутички.

За інформацією грузинських ЗМІ,протестувальники почали кидати каміння у будівлю Головного управління МВС Аджарії.

Крім того, активісти заблокували дорогу та почали перевертати патрульні машини.

У зв’язку з цим правоохоронці почали застосовувати сльозогінний газ та розпочали спецоперацію з розгону з використанням гумових куль. Також силовики затримували всіх, хто чинив опір.

У результаті понад 20 мітингувальників зазнали різних травм, в тому числі і отруєння газом, та близько 40 було затримано, однак 6 з них згодом відпустили.

Міністр внутрішніх справ країни Георгій Мгебрішвілі зазначив, що усіх їх затримано в адміністративному порядку, однак проводиться кримінальне розслідування і частина осіб потрапить під кримінальну відповідальність.

Міністр охорони здоров'я і соціального захисту Аджарської автономної республіки Заала Микеладзе своєю чергою підтвердив, що 33 особи привезли до клініки, серед яких 15 були співробітниками правоохоронних органів.

Зауважимо, що причиною зібрання людей стало те, що співробітник патрульної поліції Кахабер Бухрадзе зупинив машину за порушення правил дорожнього руху та оштрафувала водія на 200 ларі за паркування в недозволеному місці.

Крім того, як стверджують очевидці, він образив водія.

До слова, місцеві ЗМІ повідомляють, що оштрафований їхав з похорону сина та зупинив машину біля аптеки, оскільки його дружині стало зле, щоправда саме в цей час під'їхала патрульна поліція. Відтак, між чоловіком і поліцейським спалахнула суперечка, в результаті якої його було затримано.

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