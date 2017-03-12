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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Запеклий бій з ворожою ДРГ поблизу Маріуполя: є значні втрати

08:28, сьогодні 3834 Читать новость на русском
Терористи обстрілювали українські позиції як зі стрілецькою зброї, так і з важкого озброєння
Терористи обстрілювали українські позиції як зі стрілецькою зброї, так і з важкого озброєння / Соцмережі

Минулої доби у зоні проведення Антитерористичної операції бойовики 75 раз обстріляли позиції Збройних сил України.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру Штабу АТО.

Так, найгарячіше було на Маріупольському напрямку, де під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове.

Крім того, зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем бойовики били по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки та Красногорівки, а Марїнка зазнала ударів БМП та танку.

Щодо Донецького напрямку, то тут під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Невельського.

Також по позиціях в районі Авдіївки окупанти відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучився і танк.

На Луганщині під вогнем мінометів опинились позиції поруч Катеринівки, Богуславського, Новоолексіївки, Попасної, а стрілецької зброї та кулеметів – Валуйське.

Зауважимо, що на Маріупольському напрямку в результаті бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою загинули 2 українських захисники.

Читайте також: Пекельна Авдіївка: як наші воїни захищають українську землю

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО Жертви Зброя Маріуполь Новини Донецька Луганськ Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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