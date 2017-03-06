Запізніла реакція: Генпрокуратура зробила заяву з приводу справи Іванющенка

У Генеральній прокуратурі України заявили, що досудове розслідування у справі Юрія Іванющенка (Єнакієвського) триває.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

У прокуратурі зазначили, що 1 березня кримінальні провадження щодо Іванющенка об'єднали в одне.

Прокуратура буде вживати всіх передбачених законом заходів, щоб арешти, накладені на майно підозрюваного Іванющенка були збережені в рамках подальшого розслідування об’єднаного кримінального провадження,

– додали у ГПУ.

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Нагадаємо, Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Це не дало підстав ЄС продовжувати санкції проти нього.