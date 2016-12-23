"Запоріжсталь" Групи "Метінвест" оновить сталеплавильне виробництво

Група "Метінвест" активно готується до будівництва киснево-конвертерного цеху на комбінаті "Запоріжсталь".

Цей проект вартістю 1,3 мільярда доларів буде найбільшим в Україні з часів Незалежності. Він має не тільки економічну, але й потужну екологічну складову. Це один з кроків Групи для поліпшення екологічної ситуації в Запоріжжі. Окрім того, новий сталеплавильний цех істотно зміцнить позиції запорізьких металургів на міжнародних ринках.

"Ми, практично, зможемо поставляти наш продукт в будь-який сегмент металовживання після будівництва киснево-конвертерного цеху. І, що не менш важливо, в умовах жорсткої конкуренції киснево-конвертерний цех дозволить ще знизити собівартість нашої продукції. Я впевнений, що після реалізації цього проекту ми увійдемо в ТОП-3 найефективніших виробництв сталі в світі", – розповів генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" Ростислав Шурма.

Група "Метінвест" вже вклала у проектні роботи цеху понад 300 мільйонів гривень. До роботи залучені найкращі вітчизняні проектанти – "УкрДіпромез" та "Енергосталь", а також провідні світові виробники – компанії "Пріметалз" та "СМС Сімаг" (Primetals, SMS Siemag).

"Екологічні технології, що будуть реалізовуватися у новому цеху, це останні новітні розробки. Ми використовуємо наймодерніші сучасні технології, що сьогодні доступні у світі. Найважливіше те, що новий цех буде екологічно чистим виробництвом", – зазначив віце-президент компанії Primetals Technologies Austria GmbH Роберт Рейзетбаунер.

Щоб проаналізувати вплив проекту на навколишнє середовище, комбінат "Запоріжсталь" зібрав круглий стіл за участі провідних екологів України і міжнародних експертів. На їх думку, проект істотно зменшить екологічне навантаження на регіон та дозволить закрити застаріле мартенівське виробництво.

"Ми позитивно оцінюємо те, що керівництво "Запоріжсталі" проводять цей круглий стіл. Він абсолютно є відкритим, і для нас це є важливим", – сказала президент Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Завдяки будівництву киснево-конвертерного цеху "Запоріжсталі" Групи "Метінвест" буде значно покращено екологічну ситуацію в Запоріжжі та Запорізькій області. Новий цех також зробить підприємство більш конкурентоздатним та сучасним.