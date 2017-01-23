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Запорізький пілот дальньої авіації помер від малярії: усі подробиці трагедії

22:03, сьогодні 301 Читать новость на русском

На малярію захворіли двоє пілотів. Медикам вдалося врятувати лише одного з них.

Хворі працювали у авіакомпаніїї "Мотор Січ" і часто літали у далекі відрядження, адже українські двигуни використовують на різних континентах. Наприкінці грудня двоє пілотів компанії літали до далекого Судану.

Саме там їх, вірогідно, і покусали малярійні комарі. Першим симптоми відчув 41-річний пілот.

Однак, лікувався, як від звичайної вірусної інфекції. 10 січня у важкому стані чоловік потрапив до інфекційної лікарні. Врятувати його не вдалося. Інший, 26-річний пілот, зараз у реанімації.

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За словами медиків, біди б не було, якби чоловіки не нехтували профілактикою, бо під час відряджень до далеких країн працівники нехтують протималярійними препаратами.

Після смерті пілота на підприємстві "Мотор Січ" ухвалили новий, жорсткіший варіант наказу про закордонні відрядження. У померлого пілота залишились дружина та двоє дітей. Вони отримають матеріальну допомогу від підприємства.

Теги: Україна епідемія Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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