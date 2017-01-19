Запустили портал з вакансіями для медиків

В Україні з’явився портал, який містить вакансії у закладах охорони здоров'я по всій Україні. Авторами ініціативи є молоді українські медики.

Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Такі ініціативи – ще один приклад того, наскільки зручними і ефективними є оцифровані і легкі у використанні електронні дані. Е-технології це завжди економія часу та зусиль, а також відкритість та підзвітність", – написала очільниця міністерства.

Вона також додала, що на основі цього будуть запроваджені механізми для працевлаштування випускників медичних вузів.

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