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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Заради бурштину копачі пошкодили залізничну колію

23:30, 1 березня 279 Читать новость на русском
На місце події поліцію не пропустили озброєні люди
На місце події поліцію не пропустили озброєні люди / hronika.info

На Рівненщині копачі бурштину пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру. Коли на місце прибула поліція їх зустріли кількасот озброєних людей.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Біля колії працювало близько 80 мотопомп, за допомогою яких видобувають бурштин.

Озброєна група людей (близько 400 осіб) перешкодили доступу до місця інциденту поліції та працівникам залізниці.

Тож обстеження пошкодженої інфраструктури залізничники запланували вже на завтра, 2 березня.

Читайте також: За видобутком та збутом бурштину на Житомирщині стояли кримінальні авторитети

Теги: Україна Укрзалізниця залізниця Рівне Поліція бурштин
Джерело: 24 Канал
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