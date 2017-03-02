Заради бурштину копачі пошкодили залізничну колію

На Рівненщині копачі бурштину пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру. Коли на місце прибула поліція їх зустріли кількасот озброєних людей.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Біля колії працювало близько 80 мотопомп, за допомогою яких видобувають бурштин.

Озброєна група людей (близько 400 осіб) перешкодили доступу до місця інциденту поліції та працівникам залізниці.

Тож обстеження пошкодженої інфраструктури залізничники запланували вже на завтра, 2 березня.

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